У Києві люди вдруге перекрили рух Харківським шосе: фото і відео

У середу вранці, 31 жовтня, в Києві протестувальники вдруге заблокували рух Харківським шосе . Причиною такого вчинку людей стала відсутність електропостачання у житловому комплексі "Мега Сіті".

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначимо, що вперше це шосе протестувальники перекрили в ніч проти 31 жовтня. Зокрема, близько 150 жителів одного з будинків на пішохідному переході обмежили рух авто, протестуючи проти відсутності електрики.

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А вранці з 05:20 мітингувальники перекрили рух авто по Харківському шосе – ЖК "Мега Сіті" в обох напрямках. На місце викликали поліцію.

Наразі тимчасово заблоковано рух автобусів 42, 51, 45, 63, 115.

Роботу автобусів організували за наступними маршрутами:

автобуси 45: Дарницька площа – станція метро "Дарниця"; вул. Привокзальна – вул. Григоренка;

автобуси 42: Дарницька площа – вул. Шептицького;

автобуси 51: Дарницька площа – станція метро "Либідська"; вул. Привокзальна – ст. м. Червоний хутір;

автобуси 63: Дарницька площа – станція метро "Лісова"; вул. Привокзальна – ст. м. Бориспільська;

автобуси 115: Дарницька площа – Контрактова площа.