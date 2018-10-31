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      У Києві люди вдруге перекрили рух Харківським шосе: фото і відео

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      У Києві люди перекрили рух Харківським шосе
      У Києві люди перекрили рух Харківським шосе / Dtp.kiev.ua

      У середу вранці, 31 жовтня, в Києві протестувальники вдруге заблокували рух Харківським шосе . Причиною такого вчинку людей стала відсутність електропостачання у житловому комплексі "Мега Сіті".

      Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

      Зазначимо, що вперше це шосе протестувальники перекрили в ніч проти 31 жовтня. Зокрема, близько 150 жителів одного з будинків на пішохідному переході обмежили рух авто, протестуючи проти відсутності електрики.

      Читайте також: У Києві люди заблокували міську електричку: фото з місця протесту

      А вранці з 05:20 мітингувальники перекрили рух авто по Харківському шосе – ЖК "Мега Сіті" в обох напрямках. На місце викликали поліцію.

      Наразі тимчасово заблоковано рух автобусів 42, 51, 45, 63, 115.

      Роботу автобусів організували за наступними маршрутами:

      автобуси 45: Дарницька площа – станція метро "Дарниця"; вул. Привокзальна – вул. Григоренка;

      автобуси 42: Дарницька площа – вул. Шептицького;

      автобуси 51: Дарницька площа – станція метро "Либідська"; вул. Привокзальна – ст. м. Червоний хутір;

      автобуси 63: Дарницька площа – станція метро "Лісова"; вул. Привокзальна – ст. м. Бориспільська;

      автобуси 115: Дарницька площа – Контрактова площа.

       

      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт протести
      Джерело: 24 канал
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