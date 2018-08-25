У Києві на Хрещатику горів ресторан: фото

У суботу, 25 серпня, у центрі Києва на вулиці Хрещатик спалахнула пожежа у ресторані. На місце події негайно виїхали 15 рятувальників та 3 одиниці техніки з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники з’ясували, що займання виникло на першому поверсі 7-поверхової адмінбудівлі на кухні ресторану на площі 15 квадратних метрів. Окрім того, вогонь частково поширився на покрівлю одноповерхової прибудови.

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Повноцінно гасити займання рятувальники не могли через те, що довгий час не вдавалось вимкнути електропостачання в будівлі і час від часу з електричної проводки, напруга якої 380 вольт, йшли іскри. З ризиком для життя рятувальники не давали займанню розповсюдитись на більшу площу,

– мовиться у повідомленні надзвичайників.

Вони також зазначили, що після того, як було вимкнено живлення будівлі, вогнеборці розпочали повноцінне гасіння пожежі і через певний час її було ліквідовано.

Вогонь пошкодив електричну проводку, частково згоріло та розібрано 20 квадратних метрів покрівлі прибудови. Травмованих та загиблих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.



Пожежу в ресторані в центрі Києва вдалось ліквідувати