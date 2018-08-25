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У Києві на Хрещатику горів ресторан: фото

245 Читать новость на русском
Пожежа в центрі Києва
Пожежа в центрі Києва / Kyiv.dsns.gov.u

У суботу, 25 серпня, у центрі Києва на вулиці Хрещатик спалахнула пожежа у ресторані. На місце події негайно виїхали 15 рятувальників та 3 одиниці техніки з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники з’ясували, що займання виникло на першому поверсі 7-поверхової адмінбудівлі на кухні ресторану на площі 15 квадратних метрів. Окрім того, вогонь частково поширився на покрівлю одноповерхової прибудови.

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Повноцінно гасити займання рятувальники не могли через те, що довгий час не вдавалось вимкнути електропостачання в будівлі і час від часу з електричної проводки, напруга якої 380 вольт, йшли іскри. З ризиком для життя рятувальники не давали займанню розповсюдитись на більшу площу,
– мовиться у повідомленні надзвичайників.

Вони також зазначили, що після того, як було вимкнено живлення будівлі, вогнеборці розпочали повноцінне гасіння пожежі і через певний час її було ліквідовано.

Вогонь пошкодив електричну проводку, частково згоріло та розібрано 20 квадратних метрів покрівлі прибудови. Травмованих та загиблих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Пожежа Київ Хрещатик ресторан
Пожежу в ресторані в центрі Києва вдалось ліквідувати 

Пожежа Київ ресторан Хрещатик
Пожежу в ресторані на Хрещатику гасили 15 надзвичайників
Київ пожежа Хрещатик ресторан
Пожежа в центрі Києва завдала збитків

Теги: Новини України Новини Києва Пожежа Надзвичайні ситуації ДСНС
Джерело: 24 канал
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