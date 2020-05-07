У Києві на карантин закриті два гуртожитки та монастирі: там виявили коронавірус

Київська влада має право закривати на карантин окремі місця. Саме так вона і зробила, закривши два гуртожитки та два монастирі в столиці через коронавірус.

Інформацію про закриті на карантин гуртожитки та монастирі підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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За його словами, рятувальники проводять дезінфекції в будівлях міста, де були виявлені захворювання на коронавірус. Це гуртожитки, церкви, житлові будинки

"В установах, в яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин. В столиці сьогодні закриті два гуртожитки та два монастирі", – заявив Кличко.

Під час брифінгу він не назвав, які саме місця закриті. Однак ще тиждень тому він повідомив про два закриті на карантин гуртожитки.

"Один – на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого та 60 осіб, з якими він контактував. Другий – на вулиці Бойчука. Там 5 хворих і серед контактних осіб – усі мешканці гуртожитку", – повідомив Кличко.

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Не назвав Кличко і монастирі, які закриті на карантин. До цього в місті був закритий Покровський Голосіївський чоловічий монастир, Києво-Печерська лавра та Іонинський монастир.