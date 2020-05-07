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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Києві на карантин закриті два гуртожитки та монастирі: там виявили коронавірус

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      Закриті на карантин гуртожитки та монастирі в Києві
      Закриті на карантин гуртожитки та монастирі в Києві / 5 канал

      Київська влада має право закривати на карантин окремі місця. Саме так вона і зробила, закривши два гуртожитки та два монастирі в столиці через коронавірус.

      Інформацію про закриті на карантин гуртожитки та монастирі підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

      До слова Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: звідки нові зараження та чи запровадять там карантин

      За його словами, рятувальники проводять дезінфекції в будівлях міста, де були виявлені захворювання на коронавірус. Це гуртожитки, церкви, житлові будинки

      "В установах, в яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин. В столиці сьогодні закриті два гуртожитки та два монастирі", – заявив Кличко.

      Під час брифінгу він не назвав, які саме місця закриті. Однак ще тиждень тому він повідомив про два закриті на карантин гуртожитки.

      "Один – на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого та 60 осіб, з якими він контактував. Другий – на вулиці Бойчука. Там 5 хворих і серед контактних осіб – усі мешканці гуртожитку", – повідомив Кличко.

      Водночас COVID-19 у Києві: кількість нових випадків зараження зменшилась

      Не назвав Кличко і монастирі, які закриті на карантин. До цього в місті був закритий Покровський Голосіївський чоловічий монастир, Києво-Печерська лавра та Іонинський монастир.

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Києва Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні
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