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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві на ринку трапилась бійка зі стріляниною: подробиці

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На Троєщині трапилася бійка зі стріляниною
На Троєщині трапилася бійка зі стріляниною / фото з вільних джерел

Правоохоронці оголосили план "перехоплення" у Києві через бійку зі стріляниною, яка трапилась на одному зі столичних ринків. З.ловмисники, які застосували зброю, зникли з місця події на білому мікроавтобусі "Мерседес" і двох сріблястих автомобілях "БМВ" і "Тойота" на іноземній реєстрації.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Києва.

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О 10:40 у чергову частину надійшло повідомлення про бійку між чоловіками, при цьому учасники стріляли з невідомої зброї. Правоохоронці прибули на місце події, де виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв
– йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські проводять огляд, спілкуються із очевидцями та встановлюють наявність камер відеонагляду.

За словами свідків, зловмисники зникли з місця події на білому мікроавтобусі "Мерседес" і двох сріблястих автомобілях марок "БМВ" і "Тойота" на іноземній реєстрації. У Києві введено план "перехоплення", на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.

У Facebook-спільноті "dtp.kiev.ua" пишуть, що стрілянина сталася на Троєщині. Зловмисники зникли із місця інциденту на автомобілях із литовськими номерами.

 

Теги: Кримінальні новини Новини Києва Поліція
Джерело: 24 канал
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