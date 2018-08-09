У Києві на тривалий період обмежили рух по Великій Окружній дорозі

У Києві обмежили рух на Великій Окружній дорозі та проспекті Глушкова / Ілюстративне фото

Через будівництво кабельної лінії електропередачі у Києві обмежили рух транспорту на Великій Окружній дорозі та на проспекті Академіка Глушкова. Обмеження діє з 1 серпня 2018 року по 5 липня 2019 року.