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У Києві на тривалий період обмежили рух по Великій Окружній дорозі

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У Києві обмежили рух на Великій Окружній дорозі та проспекті Глушкова
У Києві обмежили рух на Великій Окружній дорозі та проспекті Глушкова / Ілюстративне фото

Через будівництво кабельної лінії електропередачі у Києві обмежили рух транспорту на Великій Окружній дорозі та на проспекті Академіка Глушкова. Обмеження діє з 1 серпня 2018 року по 5 липня 2019 року.

Відповідне розпорядження видала Київська міська держадміністрація.

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Як зазначається, таке обмеження пов'язане із будівництвом кабельної лінії електропередачі на 110 кВ Новокиївська – Московська №1, 2.

Для транспорту будуть організовані об'їзні маршрути.

 

Теги: Новини Києва Транспорт
Джерело: 24 Канал
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