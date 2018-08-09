У Києві на тривалий період обмежили рух по Великій Окружній дорозі
Через будівництво кабельної лінії електропередачі у Києві обмежили рух транспорту на Великій Окружній дорозі та на проспекті Академіка Глушкова. Обмеження діє з 1 серпня 2018 року по 5 липня 2019 року.
Відповідне розпорядження видала Київська міська держадміністрація.
Читайте також: Пішохідну зону Хрещатика хочуть продовжити
Як зазначається, таке обмеження пов'язане із будівництвом кабельної лінії електропередачі на 110 кВ Новокиївська – Московська №1, 2.
Для транспорту будуть організовані об'їзні маршрути.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
У Києві горить торговий центр: фото масштабної пожежі19 листопада 2017 , 17:54
Медики пояснили причину появи аномального смогу у Києві26 липня 2016 , 18:22
Де будуть перекриті дороги у Києві під час фіналу Ліги чемпіонів: карта23 травня , 11:06
На лекторії WEGAME 3.0 виступить креативний директор студії The Farm 5127 березня 2017 , 15:59
До складу журі косплей-шоу WEGAME 3.0 увійде блогер Олександр "Тераніт" Маюрі29 березня 2017 , 17:01