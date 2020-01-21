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      У Києві не будуватимуть паркінги, натомість збільшать вартість парковки і штрафи: причини

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      Влада Києва планує збільшити вартість паркування та розміри штрафів / korrespondent.net

      У департаменті транспортної інфраструктури КМДА вирішили мотивувати водіїв менше їздити в центр на автомобілі. Для цього планують підвищити вартість парковки і розміри штрафів.

      Позицію влади Києва повідомив у фейсбуці заступник директора департаменту – начальник управління з паркування Дмитро Рахматуллін.

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      За його словами, щоб розв’язати проблему з хаотичним паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць.

      Усе дуже просто: скільки ми не будуватимемо паркінгів, ситуація тільки погіршуватиметься, адже авто в рази побільшає,
      – зазначив Рахматуллін.

      Тому у КМДА вирішили збільшити тарифи за паркування у центральній частині міста до 50 гривень за годину. Також у планах чиновників – підвищити штрафи за паркування в непередбачених для цього місцях.

      Рахматуллін додав, що це має мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати автомобіль неподалік метро та пересуватися містом на громадському транспорті. Адже наразі водії паркуються як їм заманеться і виправдовують це відсутністю місць для паркування. За його словам, це лише виправдання. Тому що часто авто залишають поблизу напівпорожніх паркінгів.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Києва КМДА Штрафи Транспорт Нові правила паркування
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