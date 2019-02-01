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      У Києві неадекватний водій влаштував масштабне ДТП: загинула дівчина

      42 Читать новость на русском
      Масштабна аварія у Києві
      Масштабна аварія у Києві / dtp.kiev.ua

      Ввечері, 31 січня, у Києві на перетині проспекту Перемоги та вулиці Саксаганського зіткнулися п'ять автомобілів. Внаслідок інциденту загинула дівчина.

      Про це повідомила група dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook.

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      Зазначається, що від зіткнення дівчину-водія автомобіля Mazda затисло у салоні авто так сильно, що рятувальникам довелося застосувати спецзасоби, для того, щоб звільнити її. Однак, врятувати її не вдалося, дівчина померла дорогою до лікарні.

      На відеозаписі аварії видно як автомобіль Audi на шаленій швидкості вилетів зі сторони вулиці Дмитрівської та протаранив авто, що стояли на проспекті Перемоги. З найбільшою силою авто зіткнулося саме з автомобілем Mazda, яким кермувала дівчина.

      Через 20 хвилин на місці аварії з'явився батько водія білого Audi, який поводив себе грубо, намагаючись завадити зйомці.

      Спільнота "Київ Оперативний", посилаючись на очевидців інциденту, наголосила, що поведінка водія Audi не відповідала ситуації. Припускають, що він знаходиться під дією якихось речовин.

      Дивіться відео: Аварія у Києві
       

       

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 Канал
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