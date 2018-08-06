У Києві невідомі розстріляли авто та вкрали 2 мільйони гривень: фото

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"За попередніми даними зловмисники вкрали з авто приблизно 2 мільйонів гривень. За інсайдерською інформацією, за кермом авто знаходилася жінка", – йдеться у повідомленні.

На місце інциденту жінка привезла борг, який мала віддати. Саме тоді на неї скоїли напад та забрали кошти. Жінка не постраждала, а поліцейські наразі розшукують злочинців, введено план перехоплення.

"Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, у Києві введено план "Перехоплення" по розшуку і затриманню автомобіля Volkswagen Passat B6. Наряд поліції орієнтований на зупинку таких автомобілів", – додали журналісти.



Невідомі розстріляли авто



На жінку скоїли напад та забрали кошти