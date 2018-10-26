У Києві невідомі викрали з авто близько 800 тисяч гривень: відео

У Києві на бульварі Кольцова чоловік став жертвою пограбування під час ремонту авто. Поки змінював колесо, із машини викрали сумку з грошима.

Про це повідомлила прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

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Злодії витягли із салону автомобіля сумку, у якій були документи і 800 тисяч гривень. Одразу після цього зловмисник вскочив у свій автомобіль і разом зі спільником кинувся тікати. Потерпілий побіг за ними, але злочинці збили його і провезли на капоті.



Злочинці збили потерпілого і провезли на капоті

Свідки злочину допомогли заблокувати бандитів. Одного з них затримала поліція, а іншому таки вдалося втекти.

Дивіться відео викрадення грошей з авто у Києві: