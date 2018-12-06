У Києві невідомі влаштували стрілянину: фото і відео з місця інциденту
У четвер, 6 грудня, у Солом'янському районі Києва невідомі влаштували перестрілку біля супермаркету на вул. Сурікова. Після інциденту його учасники втекли з місця події.
Про це повідомляє Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua.
"Перестрілка і ДТП в Києві на Сурікова: Nissan залетів на сходи магазину. Багато поліції, введено оперативний план "Сирена", – повідомили у спільноті.
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Поліція зараз розшукує чорний автомобіль Volvo XC90 з номерними знаками АІ3348НК. За даними правоохоронців, у цьому авто перебувають невідомі в масках, які стріляли у людину з автомобіля Nissan біля "МегаМаркету".
Розшукуване авто має характерні прикмети: під переднім бампером срібляста вставка і встановлені протитуманні фари.
Як повідомляють "Вартові еспресо", водій Nissan намагався відірватися від стрільців на своєму авто, але його занесло на ґанок магазину. Зловмисники стріляли в бічне пасажирське і заднє скло.
Інцидент вже прокоментували у поліції Києва. Там зазначили, що окрім стрілянини, зловмисники обікрали водія білого авто Nissan.
Група невідомих на чорному авто застосували зброю, кілька разів вдарили водія та забрали його сумку з речами. Після вчиненого поїхали у напрямку залізничного вокзалу темною іномаркою,
– заявили у поліції.
На місце прибули патрульні наряди та слідчо-оперативні групи. Встановлено, що при спробі втечі від нападників потерпілий виїхав автомобілем на східці. У результаті події ніхто не травмувався.