У Києві невідомі влаштували стрілянину: фото і відео з місця інциденту

У четвер, 6 грудня, у Солом'янському районі Києва невідомі влаштували перестрілку біля супермаркету на вул. Сурікова. Після інциденту його учасники втекли з місця події.

Про це повідомляє Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua.

"Перестрілка і ДТП в Києві на Сурікова: Nissan залетів на сходи магазину. Багато поліції, введено оперативний план "Сирена", – повідомили у спільноті.

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Поліція зараз розшукує чорний автомобіль Volvo XC90 з номерними знаками АІ3348НК. За даними правоохоронців, у цьому авто перебувають невідомі в масках, які стріляли у людину з автомобіля Nissan біля "МегаМаркету".

Розшукуване авто має характерні прикмети: під переднім бампером срібляста вставка і встановлені протитуманні фари.

Як повідомляють "Вартові еспресо", водій Nissan намагався відірватися від стрільців на своєму авто, але його занесло на ґанок магазину. Зловмисники стріляли в бічне пасажирське і заднє скло.

Інцидент вже прокоментували у поліції Києва. Там зазначили, що окрім стрілянини, зловмисники обікрали водія білого авто Nissan.

Група невідомих на чорному авто застосували зброю, кілька разів вдарили водія та забрали його сумку з речами. Після вчиненого поїхали у напрямку залізничного вокзалу темною іномаркою,

– заявили у поліції.

На місце прибули патрульні наряди та слідчо-оперативні групи. Встановлено, що при спробі втечі від нападників потерпілий виїхав автомобілем на східці. У результаті події ніхто не травмувався.