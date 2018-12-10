У Києві невідомі захопили торговий центр "Дарниця": фото і відео

"Національні дружини" та блогери повідомили, що 10 грудня невідомі у Києві захопили торговий центр "Дарниця".

"До "Національних дружин" звернулись українські підприємці, орендарі нежитлових приміщень у торговому центрі "Дарниця" з проханням протистояти рейдерському захопленню", – сповістили в організації на своїй Facebook сторінці.

У "Нацдружинах" також сповістили, що блокують "тітушок", які захопили частину торгового центру.

Речниця поліції Києва Яна Неруш у коментарі 24 каналу розповіла, що у правоохоронців наразі немає якоїсь детальної інформації про інцидент та про причини його виникнення. За словами речниці столичних правоохоронців, на місці зараз перебуває поліція, яка забезпечує громадський порядок. Жодних порушень поки що немає.

Блогер Данило Яковлєв опублікував фото і відео з місця інциденту та веде онлайн-трансляцію з місця подій. За словами блогера, на місці перебувають спецпризначенці. Вони виштовхали "нацдружинників", які намагалися завадити рейдерам, із приміщення ТЦ, та взяли ситуацію під свій контроль. Яковлєв також запевняє, що правоохоронці при цьому не мали жодних претензій до невідомих осіб у балаклавах, які стоять під ТЦ та, за словами блогера, є рейдерами.