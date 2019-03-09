У Києві розлючені пасажири знесли авто, припарковане на трамвайній колії: відео

У Києві недобросовісний водій вирішив припаркуватися прямісінько на трамвайній колії. Така зухвалість роздратувала пасажирів громадського транспорту.

На відео, яке опублікували у мережі, помітно, що припарковане авто зупинило рух столичного трамвая номер 14.

Читайте також: У центрі Львова таксист збив пішохода та провіз його на капоті: відео

Обурені пасажири вийшли з вагона і просто знесли автомобіль порушника на проїжджу частину. Патрульних на місце інциденту викликати не стали.

Дивіться відео, як пасажири виштовхали авто горе-водія у Києві:

До слова, такий випадок у столиці України не вперше. До прикладу, у січні на вулиці Дмитрівській два водії припаркували свої автівки таким чином, що заблокували рух трамваю. Розлючені пасажири також вирішили розібратися із ситуацією власноруч.