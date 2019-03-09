У Києві розлючені пасажири знесли авто, припарковане на трамвайній колії: відео
У Києві недобросовісний водій вирішив припаркуватися прямісінько на трамвайній колії. Така зухвалість роздратувала пасажирів громадського транспорту.
На відео, яке опублікували у мережі, помітно, що припарковане авто зупинило рух столичного трамвая номер 14.
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Обурені пасажири вийшли з вагона і просто знесли автомобіль порушника на проїжджу частину. Патрульних на місце інциденту викликати не стали.
Дивіться відео, як пасажири виштовхали авто горе-водія у Києві:
До слова, такий випадок у столиці України не вперше. До прикладу, у січні на вулиці Дмитрівській два водії припаркували свої автівки таким чином, що заблокували рух трамваю. Розлючені пасажири також вирішили розібратися із ситуацією власноруч.