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      У Києві розлючені пасажири знесли авто, припарковане на трамвайній колії: відео

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      У Києві пасажири знесли авто, припарковане на трамвайній колії
      У Києві пасажири знесли авто, припарковане на трамвайній колії / Скріншот з відео

      У Києві недобросовісний водій вирішив припаркуватися прямісінько на трамвайній колії. Така зухвалість роздратувала пасажирів громадського транспорту.

      На відео, яке опублікували у мережі, помітно, що припарковане авто зупинило рух столичного трамвая номер 14.

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      Обурені пасажири вийшли з вагона і просто знесли автомобіль порушника на проїжджу частину. Патрульних на місце інциденту викликати не стали. 

      Дивіться відео, як пасажири виштовхали авто горе-водія у Києві:

      До слова, такий випадок у столиці України не вперше. До прикладу, у січні на вулиці Дмитрівській два водії припаркували свої автівки таким чином, що заблокували рух трамваю. Розлючені пасажири також вирішили розібратися із ситуацією власноруч. 

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      Теги: Транспорт Новини України Курйозні новини Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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