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У Києві перекрили Хрещатик до кінця травня

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У Києві перекрили Хрещатик до кінця травня
У Києві перекрили Хрещатик до кінця травня / Фото з відкритих джерел

З 14 травня по 30 травня у Києві буде перекрито рух транспорту на частині вулиці Хрещатик у центрі столиці. Все через підготовку та проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

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До 30 травня перекрито рух для автомобілів вулицею Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Майдана Незалежності,
– йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на цій ділянці буде зведено фан-містечко на 20 000 вболівальників до Фіналу Ліги Чемпіонів. Також буде змінено дорожні знаки, на перехресті Хрещатик-Богдана Хмельницького дозволено розворот.


Так виглядатиме схема руху Хрещатиком у Києві до 30 травня

До слова, фанати запустили флешмоб #FreeKyivCouch4Fans, щоб забезпечити житлом гостей Києва на час фіналу Ліги Чемпіонів.

Теги: Новини Києва Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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