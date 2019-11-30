У Києві підірвали та пограбували відділення Ощадбанку: купюри всіяли вулицю – фото
На Русанівці у Києві грабіжники підірвали відділення Ощадбанку. Найімовірніше, вибуховий пристрій встановили біля банкомату, купюри з нього порозліталися по усій вулиці.
Зухвалий грабіж трапився на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі столиці. Вже відомо, що вчинили його двоє невідомих осіб. Про це інформують у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua.
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Вибуховою хвилею уламки віднесло на понад 20 метрів. При цьому скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому відділенні впала на підлогу стеля.
Після пограбування зловмисники втекли на автомобілі Volkswagen Passat в сторону станції метро "Славутич".
Відділення Ощадбанку у Києві підірвали/ фото dtp.kiev.ua
Купюри порозкидало по вулиці/ фото dtp.kiev.ua
Поліція вже ввела план перехоплення "Сирена"/ фото dtp.kiev.ua
На місці події працювали вибухотехніки і слідчі, обставини події і суму вкраденої готівки намагаються встановити.
У Києві підірвали відділення Ощадбанку/ фото Анастасії Кримової, 24 канал
У столиці ввели операцію "Сирена", автомобіль зловмисників розшукують.
Зухвале пограбування сталося на столичній Русанівці