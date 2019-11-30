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      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У Києві підірвали та пограбували відділення Ощадбанку: купюри всіяли вулицю – фото

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      Від вибуху розлетілася скляна вітрина банку / dtp.kiev.ua

      На Русанівці у Києві грабіжники підірвали відділення Ощадбанку. Найімовірніше, вибуховий пристрій встановили біля банкомату, купюри з нього порозліталися по усій вулиці.

      Зухвалий грабіж трапився на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі столиці. Вже відомо, що вчинили його двоє невідомих осіб. Про це інформують у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua.

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      Вибуховою хвилею уламки віднесло на понад 20 метрів. При цьому скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому відділенні впала на підлогу стеля.

      Після пограбування зловмисники втекли на автомобілі Volkswagen Passat в сторону станції метро "Славутич".

      банк Ощадбанк Київ Русанівка
      Відділення Ощадбанку у Києві підірвали/ фото dtp.kiev.ua

      Ощадбанк банк Київ вибух
      Купюри порозкидало по вулиці/ фото dtp.kiev.ua


      Поліція вже ввела план перехоплення "Сирена"/ фото dtp.kiev.ua

      На місці події працювали вибухотехніки і слідчі, обставини події і суму вкраденої готівки намагаються встановити.

      У Києві підірвали відділення Ощадбанку/ фото Анастасії Кримової, 24 канал

      У столиці ввели операцію "Сирена", автомобіль зловмисників розшукують.

      Зухвале пограбування сталося на столичній Русанівці

      Кодування телеканалів: навіщо це Україні та що тепер робити
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Києва Пограбування Гроші Ощадбанк Поліція
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