У Києві почали відключати батареї від опалення

Як і очікувалося, 6 квітня у Києві завершився опалювальний сезон.

Таке рішення ухвалив міський голова столиці Віталій Кличко, підписавши відповідне розпорядження.

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Зауважимо, що відключили батареї не у всьому Києві, зокрема у закладах соціальної сфери. Річ у тім, що адміністрації столичних лікарень, шкіл і садочків самі вирішуватимуть, коли відключати опалення, відтак це станеться лише за їхніми індивідуальними заявками.

Окрім Києва, опалювальний сезон 6 квітня має завершитися ще у Миколаєві. Раніше опалення почали відключати у Запоріжжі (5 квітня), а також у Одесі, Херсоні (31 березня) та Дніпрі (1 квітня).

Рішення про закінчення опалювального сезону ухвалюють утому разі, коли середньодобова температура повітря не опускається нижче ні +8 градусів протягом трьох діб поспіль.