У Києві пограбували квартиру заступника міністра
У Дніпровському районі Києві невідомі пограбували квартиру, що належить одному із заступників міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
Про це пише видання УНН, посилаючись на інформацію від київської поліції.
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Пограбування сталося, коли дипломат перебував у робочому відрядженні. Тож конкретної дати поліція поки встановити не може. Ймовірно, пограбування сталося у період з 9 по 13 березня.
Грабіжники винесли із помешкання дипломата телефон та годинник.
Поліція вже відкрила кримінальне провадження.
Джерело: 24 Канал
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