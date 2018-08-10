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У Києві повідомили про "замінування гранатами" Майдану Незалежності

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Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Майдану Незалежності
Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Майдану Незалежності / фото з відкритих джерел

У Києві рятувальники перевіряють інформацію про замінування Майдану Незалежності. Невідома жінка зателефонувала до поліції та сказала, що центр столиці "замінували гранатами".

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Києві.

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До чергової частини поліції Києва зателефонувала жінка і сказала, що Майдан Незалежності заміновано гранатами,
– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що на місце подій негайно виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативні групи. Наразі територію ретельно оглядають на наявність небезпечних предметів та речовин.

Дещо раніше, 10 серпня, до столичної поліції надійшло повідомлення про замінування станції метро "Шулявська". Її зачинили для перевірки.

Теги: Новини Києва Поліція
Джерело: 24 канал
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