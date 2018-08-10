У Києві повідомили про "замінування гранатами" Майдану Незалежності

У Києві рятувальники перевіряють інформацію про замінування Майдану Незалежності. Невідома жінка зателефонувала до поліції та сказала, що центр столиці "замінували гранатами".

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Києві.

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До чергової частини поліції Києва зателефонувала жінка і сказала, що Майдан Незалежності заміновано гранатами,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що на місце подій негайно виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативні групи. Наразі територію ретельно оглядають на наявність небезпечних предметів та речовин.

Дещо раніше, 10 серпня, до столичної поліції надійшло повідомлення про замінування станції метро "Шулявська". Її зачинили для перевірки.