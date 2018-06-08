У Києві презентували трейлер українського блокбастера "Король Данило"

"Король Данило" – це перший український блокбастер, знятий практично без державного фінансування. Фільм режисера Тараса Химича, створенний за підтримки меценатів, став справжнім бойовиком з елементами драми та навіть комедії. В ньому розповідається про життя видатного короля Київської Русі – Данила Романовича, більш відомого як Данила Галицький.

Історики вважали його надзвичайно відважним та дуже мудрим. Королю вдалося розширити кордони, створити могутню державу, здатну в той час протистояти ордену хрестоносців та монгольським нападникам. Відтворювали атмосферу 13 сторіччя на Львівщині. Секретами знімального процесу ділилася творча група незалежної української кінокомпанії INVERT PICTURES.

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"Ми зробили спеціальний план декорацій, побудували типу ціле місто. Тобто зробили середовище середньовічне. Дуже важко було віднайти те, що залишилось з 13 століття. Дуже складно було працювати з костюмами, адже було багато різних обладунків, таких речей які займали багато часу і іноді ми втрачали ту золоту годину, через те, що дуже великий обєм аксесуарів", – розповів режисер фільму "Король Данило" Тарас Химич.

️#корольданило #moviemakingmagic Допис, поширений Olenka Khymych (@olenkakhymych) 24 Кві 2018 р. о 10:02 PDT

Виконавиця ролі матері короля Данила Мирослава Рачинська, зазначила, що цей фільм про загально людське. Можна приміряти до будь-якої країни, до будь-якої ситуації, коли щось будується, коли є розколи в середині твого дому.

Коли ти маєш усвідомлення того, що важливо тримати в своїй хаті гармонію і порядок, порозуміння, де значимим стає благородство і лояльні виходи із ситуації.

У знімальному процесі брали участь майбутні зірки українського кінематографу та рекордна кількість каскадерів. У головній ролі – Сергій Ярмошенко. Самостійно виконувати бойові трюки йому дозволив чималий досвід роботи у професійному кінному театрі та дублером у багатьох закордонних проектах.

Дуже багато міркував про образ короля Данила. Треба було дуже багато зробити для характеру. Я постійно думав про те, щоб зробити цікаві сцени бійок, адже інтрига наростала навколо самого короля. Наприклад, коли він вів боротьбу зовні, він не очікував, що буде в середині більш важка і болюча війна. Тому, я думаю, буде цікаво подивитися усім, бо буде драма і багато екшину,

– наголосив виконавець ролі короля Данила Сергій Ярмошенко.

Всеукраїнська прем`єра блокбастера "Король Данило", запланована на 11 жовтня 2018 року.

Дивіться трейлер фільму "Король Данило":