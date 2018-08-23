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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Києві проведуть ремонт ще одного мосту

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У Києві проведуть ремонт ще одного мосту
/ Фото з відкритих джерел

У Києві реконструюють міст Патона, адже він потребує капітального ремонту через тривале використання.

Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

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Як зазначає влада Києва, на мосту Патона, на металоконструкціях та металевих поперечних балках відбуваються незворотні процеси корозійних пошкоджень. Для ремонту одного з ключових мостів Києва виділили кошти.

Виділення 4 мільйонів гривень на проведення чергового спеціального комплексного обстеження конструкції мосту Є. О. Патона, за результатами якого буде визначено обсяг необхідних робіт та розроблятиметься проект майбутньої реконструкції.,
– йдеться у повідомленні.

Проект реконструкції почнуть розробляти в 2018 році.

Міст Євгена Патона проходить через Дніпро і почав працювати в 1953 році. В 2004 році з мосту демонтували трамвайні колії, це був єдиний раз, коли його ремонтували. Із того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.

Теги: Новини України Новини Києва Дороги
Джерело: 24 Канал
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