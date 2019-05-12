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      У Києві пройшла Хода матерів: зворушливі фото та відео

      241 Читать новость на русском
      Фото з місця події
      Фото з місця події / ukrinform.ua

      Щорічна хода матерів покликана привернути увагу до проблем жінок з непростою долею: багатодітних матерів, матерів онкохворих дітей, а також матерів героїв Небесної сотні та загиблих на війні.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Учасники ходи збиралися на Михайлівській площі о 9:00. Там біля стіни пам'яті запалювали лампадки, а матері загиблих героїв залишали імена синів на 15-метровому прапорі.

      Усі ці жінки вважають своїх дітей героями, однак про себе – набагато скромнішої думки. За їх словами, вони просто змогли стати тим міцним фундаментом, на якому з'явилися такі непересічні й свідомі люди.

      У столиці пройшла Хода матерів: дивіться відео

      Прийшли на Ходу матерів вони для того, аби показати приклад іншим: потрібно бути сильними та боротися, адже саме цього хотіли б їхні діти.

      Зателефонували з військкомату й сказали, щоб син прийшов. Він так радів тоді, що йому дали три години й він встиг купити ті берці, які хотів. Що купив якісь продукти й коли вони дісталися місця, то ще й всіх нагодував. Був дуже організованим, мав енциклопедичні знання,
      – пригадала Анна, мати загиблого на Сході.

      Згодом український прапор розгорнули й пронесли до Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору, де відбулося богослужіння за участі почесного патріарха ПЦУ Філарета, а деяким матерям вручили нагороди. 

      Однією з таких стала Ольга Тимко, яка втратила свого сина на війні – вона отримала Орден княгині Ольги.

      11 місяців чекали сина додому. Та 7 квітня, на моє день народження, отримали сумну звістку,
      – розповіла жінка.

      Зазначимо, що у ході взяли участь понад 200 осіб.

      Дивіться фото та відео з Ходи матерів:

       

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      Теги: День матері Новини України Війна на Донбасі Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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