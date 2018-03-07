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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві пройшов марш на підтримку ув'язненого в Італії українського бійця

17:15, 7 березня 328 Читать новость на русском

З лозунгом "Свободу Марківу! " у Києві відбувся марш на підтримку ув'язненого в Італії українського бійця

Ветерани АТО й активісти рушили від Майдану незалежності до італійського посольства. Там передали звернення з проханням чесного суду для Віталія Марківа. Боєць уже більше восьми місяців перебуває за ґратами в СІЗО.

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Італійські правоохоронці заарештували його влітку за підозрою у вбивстві тамтешнього журналіста Андреа Роккеллі. Він загинув у Слов'янську 2014 року під час мінометного обстрілу. Побратими вважають звинувачення абсурдним, і вимагають змінити запобіжний захід для Марківа на домашній арешт.

Його листи приходять мені десь так раз на 2 тижні приблизно, а розмовляємо по телефону раз на тиждень по 10 хвилин. На рахунок прогнозів, я не знаю, що там і як. Почуває, в принципі, він себе нормально, але я не знаю, як можна нормально почувати себе безвинна людина,
– сказала дружина ув’язненого Діана Марків.

Нагадаємо, бійця Нацгвардії затримали 30 червня в аеропорту міста Болоньї. Марківу інкримінують убивство з міномета італійського фоторепортера на Донбасі три роки тому. До того ж, у 2014 році в Нацгвардії такої зброї не було. Українські війська не контролювали територію, де загинув італієць.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Новини Києва Нацгвардія СІЗО
Джерело: 24 Канал
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