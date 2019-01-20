У Києві роздратовані люди посунули з дороги автомобілі, що заблокували трамвай: відео
У Києві на вулиці Дмитрівській два водії припаркували свої автівки таким чином, що заблокували рух трамваєві. Розлючені пасажири вирішили розібратися із ситуацією власноруч.
Про це повідомили на сторінці "Блогерський Київ" у Facebook.
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Зазначається, що роздратовані пасажири посунули обидва транспортні засоби на узбіччя.
На підтвердження інциденту було опубліковано відео, на якому видно, як натовп чоловіків відтіснив чорний позашляховик.
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У коментарях кияни додають, що на тій вулиці такі інциденти відбуваються регулярно – автомобілі блокують дорогу трамваям. "Вулиця-пастка. Невже не можна впорядкувати проїзд?", – додала жителька.