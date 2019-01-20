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      У Києві роздратовані люди посунули з дороги автомобілі, що заблокували трамвай: відео

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      У Києві роздратовані люди посунули з дороги автомобілі, що заблокували трамвай
      У Києві роздратовані люди посунули з дороги автомобілі, що заблокували трамвай / Скріншот з відео

      У Києві на вулиці Дмитрівській два водії припаркували свої автівки таким чином, що заблокували рух трамваєві. Розлючені пасажири вирішили розібратися із ситуацією власноруч.

      Про це повідомили на сторінці "Блогерський Київ" у Facebook.

      Читайте також: На Київщині зійшов з рейок вантажний потяг: 8 пасажирських поїздів затримуються в дорозі

      Зазначається, що роздратовані пасажири посунули обидва транспортні засоби на узбіччя.

      На підтвердження інциденту було опубліковано відео, на якому видно, як натовп чоловіків відтіснив чорний позашляховик. 

      Кияни прибрали автомобіль з дороги трамваю: дивіться відео

      Як пасажири трамвая машину на узбіччя зсовували

      Вулиця Дмитрівська. Два водії майже водночас "запаркували" свої автівки таким чином, що заблокували рух громадського транспорту. Розлючені пасажири посунули обидва транспортні засоби на узбіччя. Чим "думають" такі горе-водії, лишаючи свої автомобілі на трамвайних коліях?! Відео: Блогерський Київ #київ #киев #kyiv #kiev

      Опубліковано Блогерський КИЇВ Субота, 19 січня 2019 р.


      У коментарях кияни додають, що на тій вулиці такі інциденти відбуваються регулярно – автомобілі блокують дорогу трамваям. "Вулиця-пастка. Невже не можна впорядкувати проїзд?", – додала жителька.

      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Авто Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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