У Києві розширили перелік транспортних маршрутів
У столиці збільшили кількість маршрутів наземного транспорту. Йдеться, передусім, про сполучення з міськими опорними лікарнями.
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
Читайте також Раптові нальоти: Кличко без попередження перевірятиме київські лікарні
Зокрема ми додали автобусний машрут №99 – зі станції метро "Мінська" до станції "Нивки" з заїздом до Київського міського діагностичного центру. Важливо, щоб новий маршрут допоміг працівникам кількох медзакладів, зокрема Київської міської лікарні №8 та Діагностичного центру дістатись на роботу,
– зазначив Кличко.
Також покращили сполучення з масивом "Виноградар", додавши тролейбусний маршрут №25. Кличко наголосив, що користуватись громадським транспортом у Києві надалі можна лише за наявності перепусток та масок.
Наразі в Києві зафіксовано 55 випадків коронавірусу, усього у столиці перевірили на Covid-19 більше 1500 людей.
В Україні МОЗ підтвердило 218 випадків інфікування коронавірусом, 4 людей одужали, 5 – померли.
Заборони під час карантину / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Коронавірус в Україні: вже заразилися 218 людейсьогодні , 11:56
-
Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестівсьогодні , 08:13
-
Прем'єр Британії Борис Джонсон хворий на коронавіруссьогодні , 13:24
-
Протидія коронавірусу: Пацієнти України починають збір коштів для допомоги лікарямсьогодні , 12:30
-
Росії не вдасться скасувати санкції через коронавірус, – МЗС Австріїсьогодні , 11:34
-
На фондовому ринку США значне зростання: причинисьогодні , 11:57