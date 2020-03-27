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      У Києві розширили перелік транспортних маршрутів

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      У столиці збільшили кількість маршрутів транспорту / КМДА

      У столиці збільшили кількість маршрутів наземного транспорту. Йдеться, передусім, про сполучення з міськими опорними лікарнями.

      Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

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      Зокрема ми додали автобусний машрут №99 – зі станції метро "Мінська" до станції "Нивки" з заїздом до Київського міського діагностичного центру. Важливо, щоб новий маршрут допоміг працівникам кількох медзакладів, зокрема Київської міської лікарні №8 та Діагностичного центру дістатись на роботу,
      – зазначив Кличко.

      Також покращили сполучення з масивом "Виноградар", додавши тролейбусний маршрут №25. Кличко наголосив, що користуватись громадським транспортом у Києві надалі можна лише за наявності перепусток та масок.

      Наразі в Києві зафіксовано 55 випадків коронавірусу, усього у столиці перевірили на Covid-19 більше 1500 людей.

      В Україні МОЗ підтвердило 218 випадків інфікування коронавірусом, 4 людей одужали, 5 – померли.

      Заборони під час карантину
      Заборони під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини Києва Карантин в Україні 2020 Віталій Кличко КМДА Транспорт
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