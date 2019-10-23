У Києві школярка на перерві вистрибнула з вікна четвертого поверху

Удень 23 жовтня 12-річна школярка намагалася покінчити із життям, стрибнувши з вікна. Її з численними травмами шпиталізували.

Подія трапилася у Києві у школі на проспекті Відрадному. Як повідомили у поліції Києва, дитина вижила після падіння, але її із численними травмами шпиталізували.

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Як розповіли очевидці, на перерві вчителька попросила усіх учнів вийти, аби провітрити кабінет. Коли вона відволіклася, школярка раптово кинула портфель з вікна і з розбігу вистрибнула за ним. Школярку одразу забрали до лікарні.

Наразі вирішують питання щодо внесення відомостей та відкриття кримінальної справи за статею 120 (Доведення до самогубства).

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