У Києві штрафуватимуть продавців, які працюватимуть без маски

У Києві ввели нові обмеження через можливе поширення коронавірусу. Інспектори Держпродспоживслужб перевірятимуть магазини на умови дотримання карантину.

Продавців, які працюватимуть без захисних масок, штрафуватимуть, повідомив під час брифінгу начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

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Продавці у магазинах мають носити маски, або власники мають встановити екрани між продавцями та покупцями. У магазинах уже ознайомлені з вимогами Держпродспоживслужби захистити співробітників.

За словами Рубана, у Києві ввели підвищений режим дезінфекції і заборонили реалізовувати товари у відкритому вигляді.

Це питання зараз перевіряється, і хто не буде дотримуватися цих вимог, будуть штрафуватися,

– наголосив Олег Рубан.

Наразі за дотриманням вимог карантину у Києві стежать 70 інспекторів Держпродспоживслужби.

Важливо! Повідомити про порушення можна за номером телефону 15-51.

Водночас Рубан зазначив, що ринки у Києві будуть працювати, оскільки це "продовольча безпека Києва", а на відкритому повітрі ризик заразитися коронавірусом мінімальний.

Що відомо про карантин у Києві

З 17 березня у Києві закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Закриють усі ресторани та кафе. Однак можна буде замовити доставку додому.

Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України рекомендують обмежити;

Наразі Київ не закривають на в'їзд-виїзд, але рекомендують не покидати місто;

Не працюватимуть торговельні центри, спортивні комплекси, зали, салони краси, косметологічні кабінети та інші заклади побутового обслуговування.

Закриються розважальні заклади – дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу