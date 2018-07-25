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У Києві сильний дощ розмив один з мостів

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У Києві сильний дощ розмив міст
У Києві сильний дощ розмив міст / Фото із соцмереж

У Києві на перетині вулиць О. Теліги та Кирилівській сильні опади розмили міст. За інформацією рятувальників, внаслідок зливи відбулося зрушення землі і частини конструкції моста.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

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"За інформацією представників "Укр міст", на перетині вул. О. Теліги та вул. Кирилівської осунулась частина землі та конструкції мосту, несучі конструкції мосту не пошкоджені, поки що рух по мосту закрито, рух відновлять після того, як приберуть електродроти", – йдеться у повідомленні.
 

 

Теги: Негода в Україні Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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