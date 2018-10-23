У Києві спалахнув конфлікт зі стріляниною

В ніч проти середи, 24 жовтня, у Києві біля Бессарабського ринку між двома групами чоловіків спалахнув конфлікт, внаслідок якого було відкрито вогонь зі зброї.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Видання уточнило, що конфлікт між чоловіками стався близько 00:00 біля Бессарабського ринку. Кореспондент видання встиг помітити в одного з учасників інциденту предмет, схожий на пістолет.

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Через певний час було чутно щонайменше 1 постріл.

Деталі інциденту з'ясовуються.