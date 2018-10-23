У Києві спалахнув конфлікт зі стріляниною
В ніч проти середи, 24 жовтня, у Києві біля Бессарабського ринку між двома групами чоловіків спалахнув конфлікт, внаслідок якого було відкрито вогонь зі зброї.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Видання уточнило, що конфлікт між чоловіками стався близько 00:00 біля Бессарабського ринку. Кореспондент видання встиг помітити в одного з учасників інциденту предмет, схожий на пістолет.
Читайте також: Масштабна ДТП в центрі Києва: підйомний кран протаранив 18 автівок
Через певний час було чутно щонайменше 1 постріл.
Деталі інциденту з'ясовуються.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
"Ми разом". Медик-волонтер розповів про роботу в АТО та настрої бійців на передовій18 грудня 2014 , 23:35
Біля КМДА згорів намет з майном активістів21 лютого 2014 , 00:06
Посол України і президент Ла Ліги обговорили ситуацію навколо Зозулі7 лютого 2017 , 17:10
Димінський дав перше інтерв'ю після смертельного ДТП13 лютого , 21:16