У Києві сповістили про замінування "Інтера": поліція перевіряє інформацію

У Києві замінували "Інтер": поліція перевіряє інформацію / Фото з вільних мереж

У вівторок, 31 липня, у Києві до поліції надійшло повідомлення про те, що замінована будівля телеканалу, розташованого по вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі. Як відомо, у будівлі на вулиці Дмитрівській, 30 розташований телеканал "Інтер".