У Києві сповістили про замінування "Інтера": поліція перевіряє інформацію
У вівторок, 31 липня, у Києві до поліції надійшло повідомлення про те, що замінована будівля телеканалу, розташованого по вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі. Як відомо, у будівлі на вулиці Дмитрівській, 30 розташований телеканал "Інтер".
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
За вказаною адресою відразу ж виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та рятувальники. Проводиться огляд приміщення, евакуйовано 35 осіб.
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Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень. Правова кваліфікація буде надана після завершення огляду.
Нагадаємо, 27 липня, до поліції Києва теж надходив дзвінок про замінування будівлі телеканалу "Інтер" на вулиці Дмитрівській, 30. Проте вибухівки тоді не виявили.