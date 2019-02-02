У Києві сталася масштабна пожежа: горять склади – фото і відео
У Києві на вулиці Червоноткацькій,69 у складській будівлі виникла пожежа, площа якої станом на 14:30 сягнула 7 тисяч квадратних метрів.
Пожежа трапилася у складській будівлі ТОВ "Адоніс Проект", де зберігаються електроінструменти, пластик та картон.
Читайте також: У Києві на кільцевій дорозі маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку: дев'ятеро постраждалих
Існує загроза розповсюдження вогню на поруч розташовану будівлю,
– зазначили у ДСНС.
Рятувальники гасять пожежу у Києві//Фото: ДСНС
Попередньо жертв та постраждалих немає. Навколо складської будівлі рятівники здійснюють замір повітря на наявність шкідливих речовин. Наразі стан повітря у межах норми.
Наразі пожежа ще триває//Фото: ДСНС
До гасіння пожежі залучено 105 людей 27 одиниць техніки ДСНС.