У Києві сталася серйозна ДТП: є загиблі і багато поранених

У Києві в Дарницькому районі сталася аварія за участю автомобілів "Мерседес Віто" та "ВАЗ 2171". У результаті зіткнення одна людина загинула, та ще 8 були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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Зазначається, що ДТП сталася близько опівночі 20 серпня на проспекті Миколи Бажана під мостом за участі мікроавтобуса "Мерседес Віто" та автомобіля "Лада Пріора".

У результаті автопригоди отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані обидва водії, троє пасажирів "Mерседеса" та четверо пасажирів – "ВАЗ". Серед потерпілих – 11-річний хлопчик, який перебуває у лікарні у тяжкому стані. Крім того, одна із пасажирок "ВАЗ" померла у медичному закладі,

– йдеться у повідомленні.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.