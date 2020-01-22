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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Авто влетіло в тролейбус і зупинку в Києві є загиблий і потерпілі – відео, фото

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      У Києві на бульварі Перова сталася смертельна ДТП. Тут спершу таксі протаранило тролейбус, а потім влетіло у зупинку громадського транспорту. У це момент на зупинці перебували люди. У результаті водій таксі загинув і ще одна людина, що перебувала на зупинці, постраждала.

      Про інцидент написав журналіст Влад Антонов. Також він опублікував відео з місця.

      Зверніть увагу! Смертельна ДТП у Дніпрі: є загиблі – фото, відео

      За його словами удари від зіткнень були настільки сильними, що тіло водія витягати з машини довелося рятувальникам. 

      Окрім співробітників ДСНС, на місці також працюють поліцейські та медики.

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      Теги: Новини України
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