Авто влетіло в тролейбус і зупинку в Києві є загиблий і потерпілі – відео, фото

У Києві на бульварі Перова сталася смертельна ДТП. Тут спершу таксі протаранило тролейбус, а потім влетіло у зупинку громадського транспорту. У це момент на зупинці перебували люди. У результаті водій таксі загинув і ще одна людина, що перебувала на зупинці, постраждала.

Про інцидент написав журналіст Влад Антонов. Також він опублікував відео з місця.

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За його словами удари від зіткнень були настільки сильними, що тіло водія витягати з машини довелося рятувальникам.

Окрім співробітників ДСНС, на місці також працюють поліцейські та медики.

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