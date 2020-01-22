Авто влетіло в тролейбус і зупинку в Києві є загиблий і потерпілі – відео, фото
У Києві на бульварі Перова сталася смертельна ДТП. Тут спершу таксі протаранило тролейбус, а потім влетіло у зупинку громадського транспорту. У це момент на зупинці перебували люди. У результаті водій таксі загинув і ще одна людина, що перебувала на зупинці, постраждала.
Про інцидент написав журналіст Влад Антонов. Також він опублікував відео з місця.
Зверніть увагу! Смертельна ДТП у Дніпрі: є загиблі – фото, відео
За його словами удари від зіткнень були настільки сильними, що тіло водія витягати з машини довелося рятувальникам.
Окрім співробітників ДСНС, на місці також працюють поліцейські та медики.
Новина доповнюється
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі