У Києві стартує найбільший фестиваль робототехніки у Європі

12 травня у Києві починається фестиваль ROBOTICA, який збирає юних винахідників з усіх куточків України. Ц подія стане найбільшим STEM-фестивалем Європи.

Про це повідомили організатори події.

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Під час фестивалю проведуть олімпіаду з робототехніки, під час якої обернуть найкращих у конструюванні і програмуванні роботів.

Фестиваль ROBOTICA збере винахідників зі всієї України

"Це буде одна з головних подій на фестивалі. Інженери віком від 9 до 25 представлять свої розробки для вирішення складних технічних завдань і будуть боротися за можливість представити Україну на World Robot Olympiad (WRO) – найпрестижнішої світової олімпіаді з робототехніки. Цього року вона пройде в Таїланді і збере 22 000 команд з 60 країн світу", – розповіли організатори.

Проведуть змагання й серед самих роботів у категоріях: робо-сумо і слалом.

Також юні учасники представлять свої стартапи для вирішення проблем людства. Наприклад, одна з команд покаже, як оптимізувати процеси сільського господарства, зокрема землеробства і рибних ферм. Інша – представить макет еко-будинку, де встановлено повторне використання води.