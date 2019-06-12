У Києві створили спецвідділення для ув'язнених з психічними розлади

Спеціалізоване відділення для утримання осіб, які страждають на психічні розлади та перебувають під вартою, утворено та облаштовано на базі Територіального медичного об'єднання "Психіатрія".

Про це повідомила прокуратура Києва, за ініціативою якої було створено це відділення.

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Зазначається, що умови утримання таких арештантів не відрізняються від умов утримання у слідчому ізоляторі, приміщення оснащені камерами відеоспостереження та перебувають під посиленим наглядом.

Столична прокуратура раніше неодноразово звертала увагу державних органів щодо неналежного медичного забезпечення арештантів, які утримуються у Київському слідчому ізоляторі та страждають на психічні розлади. У минулому році на території Київського СІЗО померли двоє ув’язнених з психічними розладами, а у 2017 – четверо.