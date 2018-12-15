У Києві судитимуть пенсіонерку, яка з травмата підстрелила дівчину

Київська прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду щодо 61-річної жінки, яка у вересні поцілила з травматичної зброї у дівчину, яка проходила під вікнами її будинку.

Про це повідомили у прокуратурі міста Києва.

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Нагадаємо, 11 вересня підозрювана через вікно власної квартир вистрілила із пневматичної гвинтівки у 20-річну дівчину, яка йшла вулицею. Постраждалу госпіталізували. Правоохоронцям жінка пояснила свій вчинок тим, що їй не сподобалася поведінка молоді.

Пізніше пенсіонерці оголосили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Наразі досудове розслідування завершене. 61-річній киянці інкримінують статтю "Хуліганство". Якщо її провину доведуть, то жінці загрожуватиме до семи років позбавлення волі.