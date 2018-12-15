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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      У Києві судитимуть пенсіонерку, яка з травмата підстрелила дівчину

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      Жінці загрожує до 7 років позбавлення волі
      Жінці загрожує до 7 років позбавлення волі / Фото з відкритих джерел

      Київська прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду щодо 61-річної жінки, яка у вересні поцілила з травматичної зброї у дівчину, яка проходила під вікнами її будинку.

      Про це повідомили у прокуратурі міста Києва. 

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      Нагадаємо, 11 вересня підозрювана через вікно власної квартир вистрілила із пневматичної гвинтівки у 20-річну дівчину, яка йшла вулицею. Постраждалу госпіталізували. Правоохоронцям жінка пояснила свій вчинок тим, що їй не сподобалася поведінка молоді.

      Пізніше пенсіонерці оголосили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

      Наразі досудове розслідування завершене. 61-річній киянці інкримінують статтю "Хуліганство". Якщо її провину доведуть, то жінці загрожуватиме до семи років позбавлення волі. 

      Теги: Новини Києва Кримінальні новини Пенсіонери
      Джерело: 24 Канал
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