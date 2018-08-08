У Києві трапилася масштабна ДТП: фото та відео

Поблизу станції метро Сирець пізно ввечері 7 серпня сталася аварія за участю чотирьох автомобілів.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

За словами свідків, чоловік перебігав дорогу від метро. Щоб не наїхати на порушника, водій Skoda почав маневрувати. Але безпечно це зробити не зміг і в’їхав спочатку у Hyundai, потім у Logan та Kyron. Після зіткнення з останнім, Skoda перекинулася на дах.

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За попередньою інформацією, у важкому стані госпіталізували водія Hyundai, оскільки в цей час він саджав у машину дитину в автокрісло.

Дивитися відео з місця аварії у Києві: