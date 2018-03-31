У Києві трапилася перестрілка: двоє водіїв не поділили дорогу

У суботу, 31 березня, у Києві на проспекті Глушкова трапилася перестрілка між двома водіями. Конфлікт між чоловіками виник через першочерговість проїзду.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що о 16:20 у Києві було введено в дію план "перехоплення". Так, правоохоронці розшукують білий Mercedes Benz Sprinter та темний Suzuki Grand Vitara. За словами очевидців, водії цих автомобілів влаштували стрілянину. На їх пошуки орієнтовані всі наряди поліції.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд. Також правоохоронці спілкуються зі свідками.