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У Києві трапилася перестрілка: двоє водіїв не поділили дорогу

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Перестрілка у Києві
Перестрілка у Києві / Ілюстративне фото

У суботу, 31 березня, у Києві на проспекті Глушкова трапилася перестрілка між двома водіями. Конфлікт між чоловіками виник через першочерговість проїзду.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що о 16:20 у Києві було введено в дію план "перехоплення". Так, правоохоронці розшукують білий Mercedes Benz Sprinter та темний Suzuki Grand Vitara. За словами очевидців, водії цих автомобілів влаштували стрілянину. На їх пошуки орієнтовані всі наряди поліції.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд. Також правоохоронці спілкуються зі свідками.

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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