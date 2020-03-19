10:22
19 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Києві утворилися величезні черги на маршрутки: фото, відео

      -
      У Києві утворилися черги на маршрутки / rbc.ua

      Під час карантину через коронавірус у великих містах України закрили метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів. Через це утворилися величезні черги на громадський транспорт.

      Зокрема, на Харківському масиві о 6 ранку на громадський транспорт чекали близько 60 людей. Ближче до 10 ранку ситуація кардинально змінилася.

      Важливо Кличко спростував інформацію про відновлення роботи метро у Києві: деталі

      "Київ.Оперативний" у фейсбуці опублікував відео черги. На маршрутку чекали декілька сотень людей. На відео видно, що люди тримають дистанцію один від одного, але майже ніхто не прикрив обличчя маскою.

      З 18 березня у Києві ввели низку обмежень щодо користування громадським транспортом. Так, пасажирів у салоні має буде не більше 10 – усі обов'язково в масках.

      Черга на Харківському масиві у Києві: дивіться відео

      Тим часом біля метро "Чернігівська" люди штурмують автобуси, а поліцейські намагаються не пускати в транспорт більше 10 осіб.

      Зверніть увагу У Києві запустять "шатли", які дублюватимуть маршрути метро

      Один автобус люди зупинили, перекривши йому дорогу, і почали заходити всередину, повідомляє "РБК-Україна". Люди почали штовхатися з поліцейськими.

      Біля метро "Чернігівська" штурмують маршрутки / Фото "РБК-Україна"

      Що відомо про обмеження транспорту під час карантину?На час карантину заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.

      В одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Крім того, усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. Людей без масок просто не пускатимуть у громадський транспорт.

      Як минув перший день без метро у великих містах – читайте за посиланням.


      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Росіяни сподіваються, що через коронавірус проти них скасують санкції: реакція України
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Транспорт Метро Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Досвід на вагу золота: чому Тайвань перемагає коронавірус
      Борис Немировський
      18 березня , 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      18 березня , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу
      17 березня , 15:57 Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити
      18 березня , 10:25 Дезінфекція квартири від вірусів: дієві поради
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук