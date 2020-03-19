У Києві утворилися величезні черги на маршрутки: фото, відео

Під час карантину через коронавірус у великих містах України закрили метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів. Через це утворилися величезні черги на громадський транспорт.

Зокрема, на Харківському масиві о 6 ранку на громадський транспорт чекали близько 60 людей. Ближче до 10 ранку ситуація кардинально змінилася.

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"Київ.Оперативний" у фейсбуці опублікував відео черги. На маршрутку чекали декілька сотень людей. На відео видно, що люди тримають дистанцію один від одного, але майже ніхто не прикрив обличчя маскою.

З 18 березня у Києві ввели низку обмежень щодо користування громадським транспортом. Так, пасажирів у салоні має буде не більше 10 – усі обов'язково в масках.

Черга на Харківському масиві у Києві: дивіться відео

Тим часом біля метро "Чернігівська" люди штурмують автобуси, а поліцейські намагаються не пускати в транспорт більше 10 осіб.

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Один автобус люди зупинили, перекривши йому дорогу, і почали заходити всередину, повідомляє "РБК-Україна". Люди почали штовхатися з поліцейськими.

Біля метро "Чернігівська" штурмують маршрутки / Фото "РБК-Україна"

Що відомо про обмеження транспорту під час карантину?На час карантину заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.



В одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Крім того, усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. Людей без масок просто не пускатимуть у громадський транспорт.



Як минув перший день без метро у великих містах – читайте за посиланням.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу