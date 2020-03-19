У Києві утворилися величезні черги на маршрутки: фото, відео
Під час карантину через коронавірус у великих містах України закрили метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів. Через це утворилися величезні черги на громадський транспорт.
Зокрема, на Харківському масиві о 6 ранку на громадський транспорт чекали близько 60 людей. Ближче до 10 ранку ситуація кардинально змінилася.
Важливо Кличко спростував інформацію про відновлення роботи метро у Києві: деталі
"Київ.Оперативний" у фейсбуці опублікував відео черги. На маршрутку чекали декілька сотень людей. На відео видно, що люди тримають дистанцію один від одного, але майже ніхто не прикрив обличчя маскою.
З 18 березня у Києві ввели низку обмежень щодо користування громадським транспортом. Так, пасажирів у салоні має буде не більше 10 – усі обов'язково в масках.
Черга на Харківському масиві у Києві: дивіться відео
Тим часом біля метро "Чернігівська" люди штурмують автобуси, а поліцейські намагаються не пускати в транспорт більше 10 осіб.
Зверніть увагу У Києві запустять "шатли", які дублюватимуть маршрути метро
Один автобус люди зупинили, перекривши йому дорогу, і почали заходити всередину, повідомляє "РБК-Україна". Люди почали штовхатися з поліцейськими.
Біля метро "Чернігівська" штурмують маршрутки / Фото "РБК-Україна"
Що відомо про обмеження транспорту під час карантину?На час карантину заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.
В одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Крім того, усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. Людей без масок просто не пускатимуть у громадський транспорт.
Як минув перший день без метро у великих містах – читайте за посиланням.
Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу