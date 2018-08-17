У Києві в дитячому таборі отруїлися діти

У Києві в дитячому таборі "Пуща-Водиця" отруїлися троє дітей-учасників танцювального гуртка, які прибули туди на оздоровлення, та двоє дорослих, які їх супроводжували.

Про це йдеться на сайті Obozrevatel.

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Погіршення самопочуття діти помітили лише через два дні проживання у закладі. Зазначається, що всі троє постраждалих дітей проживали в одній кімнаті.

Двох із них доправили до київської дитячої лікарні, де їх оглянули і виписали в той же день. Третю дитину, на вимогу батьків, після огляду лікарями швидкої допомоги забрали додому для лікування за місцем проживання,

– йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

Остаточну причину отруєння так і не назвали, проте експерти зазначили, що під час огляду санаторію виявили низку порушень. Зокрема, приміщення харчоблоку не відповідає санітарним нормам, відсутні довідки про стан здоров'я дорослих, що супроводжували дітей, а також є пошкодження холодильників і складських приміщень, де зберігалися продукти.

Нагадаємо, на Львівщині у селі Раковець Пустомитівського району у готелі "Джем" отруїлися 17 людей. Постраждалих госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню.