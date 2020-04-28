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      У Києві в житловому будинку вибухнула граната: є постраждалі

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      У Києві в житловому будинку вибухнула граната 28 квітня 2020
      Вибух стався у багатоквартирному будинку / Пресслужба Нацполіції

      Зустріч за чаркою завершилась вибухом гранати 28 квітня у Києві. Постраждало подружжя, у чоловіка та дружини – осколкові поранення.

      Вибух стався у багатоквартирному будинку на вулиці Льва Ревуцького у вівторок, 28 квітня. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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      Постраждали 29-річні чоловік та дружина – в обох осколкові поранення. Жінці надали допомогу на місці. Чоловіка довелось госпіталізувати, його стан оцінюють як важкий.

      Як виявилося, чоловік разом з двома друзями випивали на сходовій клітці. Тоді йому і спало на думку похизуватись гранатою. Коли вона вибухнула, з квартири якраз вийшла дружина потерпілого. Його друзі втекли.

      вибух у Києві
      Чоловік хизувався бойовою гранатою / Фото пресслужби Нацполіції

      Наразі поліція з'ясовує, звідки чоловік взяв гранату. За фактом вибуху розпочали кримінальне провадження – за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, санкція статті Кримінального кодексу України передбачає покарання – до 7 років позбавлення волі.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини Києва Вибух Кримінальні новини Кримінал
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