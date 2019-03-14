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      У Києві знайшли мертвим працівника Адміністрації Президента (оновлено)

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      Олександр Бухтатий
      Олександр Бухтатий / sorada.gov.ua

      Тіло чоловіка знайшли перехожі у Шевченківському районі Києва. За попередніми даними, вбитий – Олександр Бухтатий, працівник Адміністрації Президента України Петра Порошенка. Поліція стверджує, що явних ознак насильницької смерті у жертви немає.

      Мертвого чоловіка на вулиці Багговутівській у Києві, поблизу недобудованої церкви, знайшли випадкові перехожі. Трапилося це близько 7 години ранку 14 березня 2019 року, пишуть Вартові Еспресо. Видання повімило, посилаючись на власні  джерела, що чоловіка вбили, а звати його – Олександр Бухтатий.

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      Що відомо про жертву? Бухтатий Олександр мав 46 років, дружину та сина. Працював у Адміністрації Президента України головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики (відповідне посвідчення у кишені одягу знайшли правоохоронці).

      Посвідчення
      Посвідчення, знайдене правоохоронцями у жертви

      У 2018 році захистив науковий ступінь доктора наук у спеціальності Державне управління.

      Київ
      Тіло чоловіка знайшли поблизу недобудованої церкви

      У 2016 році, коли президент створив Раду по захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова, Олександр увійшов до її складу та став її секретарем. Ця Рада – консультативний орган при президенті, покликаний моніторити ситуацію в Україні з порушеннями щодо свободи слова (за 2018 років таких зареєстровано близько 200) та створенням умов безпечної роботи журналістів. Щоправда, попри те, що Рада мала б, згідно з умовами створення, збиратися щокварталу, у 2018 році вона не збиралася жодного разу. 

      Київ
      У чоловіка закривавлена голова, у кишені – посвідчення працівника Адміністрації Президента

      Зараз на місці виявлення тіла працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує обставини вбивства. Поки відомо, що чоловік вийшов о 6:50 з роботи, але далеко не дійшов. Чи пов'язане вбивство чоловіка з його професійною діяльністю – наразі невідомо.

      Київ
      Слідчі з'ясовують обставини

      Старший інспектор Шевченківського управління поліції міста Київ Анна Зубрєва підтвердила 24 каналу інформацію про факт злочину, але щодо встановлення особи загиблого – проводяться слідчі дії та інформації перевіряється. Тим часом директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, за твердженням видання "Інформатор", підтвердив особу вбитого. 

      Київ
      Місце злочину, працює слідчо-оперативна група

      На сайті Національної поліції оприлюднили інформацію про те, що на тілі вбитого працівника АП "явних ознак насильницької смерті не виявлено". "Українська правда" з посиланням на джерело в Адміністрації Президента повідомила, що у чоловіка вкрали телефон і банківську картку. До того ж, у нього був розбитий і закривавлений ніс. Джерело УП також натякнуло, що поліція затримала підозрюваних.

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      Теги: Новини Києва Журналісти Кримінальні новини Адміністрація Президента Жертви
      Джерело: 24 канал
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