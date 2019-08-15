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      У Києві вибухнула і згоріла маршрутка: фото, відео з місця події

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      У Києві вибухнула і згоріла маршрутка
      У Києві вибухнула і згоріла маршрутка / atbrovary.org

      У Києві поблизу метро "Лісова" вибухнула і згоріла маршрутка "Київ – Бровари". На щастя, пасажирів всередині не було, а водій встиг вистрибнути з салону.

      За словами очевидців, подія сталася близько 9:00. Водій почув різкий удар, потім маршрутка спалахнула.

      До слова – у Києві водій автобуса під час руху грав за кермом у гру на смартфоні

      Транспорт вигорів вщент. На місці працювали рятувальники і поліція. Причини займання наразі не відомі.

      маршутка
      Маршутка згоріла вщент

      У мережі люди пишуть, що такий інцидент трапляється не вперше і це зхоже на "війну" водіїв маршуток. За їхніми словами, все через те, що один з приватників знизив ціну на проїзд на одну гривню.

      маршрутка пожежа
      Постраждалих через пожежу немає

      До слова, схожий випадок уже траплявся на Броварському проспекті 18 липня. Тоді маршрутка загорілася просто під час руху. На щастя, теж обійшлося без жертв.

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      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Пожежа
      Джерело: 24 канал
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