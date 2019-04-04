У Голосіївському районі Києва, на вулиці Вільямса, вибухнув автомобіль Chevrolet Evanda. Транспорт належить офіцеру українських спецслужб, який бере активну участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі. Унаслідок цього один чоловік отримав поранення та перебуває у важкому стані.

Близько 2-ї години ночі до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про вибух автівки, повдомили у поліції. На виклик одразу виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи і лікарі.

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Юрій Бутусов у себе на Facebook-сторінці написав, що диверсант зробив спробу встановити міну під машину, проте вибух саморобної міни стався передчасно. Український офіцер не постраждав. Диверсант наразі перебуває під охороню, він не є громадянином України.

Очевидно, що ворог вів спостереження за автомобілем, а також діяв у складі групи. Бутусов написав, що це вже не перший випадок вибуху машини у Києві.

Вперше вдалося захопити того, хто закладав міну. Можливо, якщо диверсанта вдасться розговорити, він проллє світло на інші підриви і терористичні акти, що сталися в Києві за останні роки,

– написав Юрій Бутусов.

Юрій додав, що "війна з Росією триває, війна серед нас".

У поліції заявили, що га місці події правоохоронці виявили машину, яка належить місцевій мешканці. Унаслідок вибуху потерпів чоловік, його доставили у лікарню.



У Києві вибухнув автомобіль//Фото: Національна поліція

Наразі поліція з’ясовує усі обставини події. Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

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