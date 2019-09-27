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      У Києві відбулася 15-та міжнародна конференція "Енергія з біомаси"

      Нова тема 14 Читать новость на русском

      "Енергія з біомаси" – перспективний для українських виробників бізнес, демонстрували учасники 15-ої міжнародної конференції у Києві.

      Фахівці зі сфери відновлювальної енергетики, екологи та міжнародні експерти обговорювали на ній сучасні методи переробки біомаси та побутових відходів і способи виробництва з них екологічно чистої теплової та електричної енергії.

      Це дуже важлива подія для енергетичного сектору України. При чому, в контексті вирішення проблем енергетичної безпеки, енергетичної незалежності України. Реальний потенціал біоенергетики України, як дуже великої аграрної держави, оцінюємо приблизно в 27-28 мільярдів природного газу, який ми можемо замістити,
      – розповів Співголова конференції "Енергія з біомаси" Олександр Домбровський.

      Досвідом того, як можна отримувати екологічну чисту енергію, утилізуючи відходи власного виробництва, поділився експерт агроіндустріального холдингу МХП. Нині ця компанія лідер з виробництва біогазу в Україні. Агрохолдингом зведено два сучасних біогазових комплекси на базі птахофабрик.

      "ВП "Біогаз Ладижин" ТОВ "Вінницька птахофабрика" – один із найбільших біогазових комплексів в Україні і найбільший комплекс в Європі з переробки курячого посліду. В агробізнесі дуже важливо враховувати органічні відходи, які утворюються в будь-якому виробництві і переробка цих відходів може додатково приносити прибуток. Цей напрямок перспективний і він в Україні щорічно зростає", – зазначив директор "МХП Еко Енерджи" Іван Тракслер.

      Загалом Міжнародна конференція "Енергія з біомаси" вважається найбільш значимою подією у сфері відновлювальної енергетики. Щороку на ній обмінюються сучасним досвідом впровадження екологічно чистих технологій провідні експерти та визнані виробники з багатьох країн світу.

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      Теги: Новини Києва
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