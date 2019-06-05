У Києві відбувся фестиваль для дітей та молоді "Казкові мрії"

"Казкові мрії" особливої молоді. У Києві пройшов п'ятий, щорічний, фестиваль таланту та краси для дітей і молоді з особливими потребами.

Півтисячі учасників віком від 6 до 35 років з різних регіонів України демонстрували на сцені фестивалю свої таланти – акторську гру, вокал, танці, оригінальні жанри, а також малюнки і вироби декоративно прикладного мистецтва. Фестиваль відбувся за підтримки торгової марки яєць "Квочка", агрохолдингу "Авангард".

"Ми допомагаємо втілювати мрії дітей в реальність. Вони дуже талановиті. Багато дітей співають, танцюють, малюють дуже красиво. Діти щось роблять своїми руками. Фестиваль проходить під егідою аграрної компанії "Авангард" та торгової марки "Квочка", – сказала організатор фестивалю "Казкові мрії" Наталія Мірошниченко.

"Торгова марка квочка – це яйця, які продаються по всій Україні. Ми турбуємося про дітей та їхні сім'ї і хочемо дати можливість талановитим дітям з обмеженими можливостями проявити свої таланти", – зазначила керівник PR відділу Ukrlandfarming Маріанна Коніна.

Виступи учасників фестивалю оцінювало професійне зіркове журі.

"Я побачила неймовірну кількість талановитих, дуже красивих дітей, отримала величезний заряд любові і позитиву", – поділилась прима-балерина Національної опери України ім. Тараса Шевченка Катерина Кухар.

"Я була на сцені і співала пісню "Подоляночка". Всім сподобалася моя пісня і всі аплодували", – сказала учасниця фестивалю з Січеславської області Лілія Люцко.

Для молоді влаштували творчі майстер-класи, зони де можна було поспілкуватися, знайти нових друзів, поласувати морозивом. Відзнаки та подарунки отримали усі учасники фестивалю.