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      У Києві відбувся фестиваль для дітей та молоді "Казкові мрії"

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      "Казкові мрії" особливої молоді. У Києві пройшов п'ятий, щорічний, фестиваль таланту та краси для дітей і молоді з особливими потребами.

      Півтисячі учасників віком від 6 до 35 років з різних регіонів України демонстрували на сцені фестивалю свої таланти – акторську гру, вокал, танці, оригінальні жанри, а також малюнки і вироби декоративно прикладного мистецтва. Фестиваль відбувся за підтримки торгової марки яєць "Квочка", агрохолдингу "Авангард".

      "Ми допомагаємо втілювати мрії дітей в реальність. Вони дуже талановиті. Багато дітей співають, танцюють, малюють дуже красиво. Діти щось роблять своїми руками. Фестиваль проходить під егідою аграрної компанії "Авангард" та торгової марки "Квочка", – сказала організатор фестивалю "Казкові мрії" Наталія Мірошниченко.

      "Торгова марка квочка – це яйця, які продаються по всій Україні. Ми турбуємося про дітей та їхні сім'ї і хочемо дати можливість талановитим дітям з обмеженими можливостями проявити свої таланти", – зазначила керівник PR відділу Ukrlandfarming Маріанна Коніна.

      Виступи учасників фестивалю оцінювало професійне зіркове журі.

      "Я побачила неймовірну кількість талановитих, дуже красивих дітей, отримала величезний заряд любові і позитиву", – поділилась прима-балерина Національної опери України ім. Тараса Шевченка Катерина Кухар.

      "Я була на сцені і співала пісню "Подоляночка". Всім сподобалася моя пісня і всі аплодували", – сказала учасниця фестивалю з Січеславської області Лілія Люцко.

      Для молоді влаштували творчі майстер-класи, зони де можна було поспілкуватися, знайти нових друзів, поласувати морозивом. Відзнаки та подарунки отримали усі учасники фестивалю.

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      Теги: Новини Києва Фестивалі Ukrlandfarming Укрлендфармінг
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