У Києві відкрили експозицію про медиків з лікарні імені Мечникова

Сьогодні ця лікарня є передовою у світі, насамперед через своїх медиків. У столиці героїчним лікарям присвятили музейну експозицію.

Близько тисячі експонатів – хірургічне приладдя, осколки, витягнуті з тіл українських героїв, закривавлені ноші, фотографії та історії.

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У столичному музеї історії України в Другій світовій війні експозицію присвячену подіям на сході доповнили виставкою артефактів з лікарні Мечникова. У цьому дніпровському шпиталі врятували рекордну кількість бійців – 2,5 тисячі, 99% від тих, кого доставили до закладу.

Ми зробили 3,5 тисячі операцій по життєвих показниках, перелили майже 3 тони крові. Велика робота по спасінню наших героїв. І багатьох з них я бачу сьогодні тут. На цій виставці,

– сказав головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Вже після презентації у Києві лікарі повернуться до Дніпра. Їхня лікарня одна із найбільш профільних. Тому саме до них щодня привозять українських захисників.