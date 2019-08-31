У Києві відкрили пам'ятник Ігорю Сікорському

Тепер пам'ятник авіаконструктору Ігорю Сікорському бачитимуть усі мешканці та гості столиці, що приїжджають до аеропорту "Київ".

Скульптор монументу – Володимир Журавель. Автор Ідеї – мер міста Віталій Кличко. Пам'ятник звели за підтримки дирекції міжнародного аеропорту "Київ", який нещодавно назвали іменем легенданрного авіаконструктора.

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Пам'ятник Сікорському стоїть на постаменті у вигляді стилізованої карти світу. Тіло конструктора тримається на одній точці, оскільки він сам стоїть на одній нозі. В руках він тримає твоє творіння – гелікоптер.

Як і скульптура Іллі Муромцю, монумент Сікорського створили за допомогою 3D-принтера. Висота пам'ятника разом із постаментом – 7,2 метра.

Як відкривали пам'ятник Ігорю Сікорському: дивіться відео

Хто такий Ігор Сікорський?Сікорський – видатний авіаконструктор, що народився у Києві та працював у Російській імперії та Сполучених Штатах. У США він заснував компанію Sikorsky Aircraft, яка досі надає 15 тисяч робочих місць.



Він створив перші у світі чотиримоторний літак "Руський витязь" (1913 рік), важкий чотиримоторний бомбардувальник, пасажирський літак "Ілля Муромець" (1914), трансатлантичний гідроплан (1934). Та найбільше він відомий як автор першого у світі гелікоптера.



Про високу якість польотів на гелікоптерах Сікорського свідчать факти постійного використання їх президентами США як VIP-транспортних засобів.