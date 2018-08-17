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У Києві викрили дівчину, яка продавала контрафактний "елітний" алкоголь через соціальні мережі

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Контрафактний "елітний" алкоголь, який продавала дівчина
Контрафактний "елітний" алкоголь, який продавала дівчина / Фото прокуратури Києва

У Києві викрили діяльність чергового підпільного пункту продажу незаконно виготовленого "елітного" алкоголю, який збували через соціальні мережі.

Про це повідомляє прокуратура Києва. 

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Встановлено, що нелегальний бізнес зі збуту підакцизних товарів, а саме алкогольної продукції брендів відомих торгових марок "Moёt", "Jameson", "Metaxa" та інших, організувала 22-річна мешканка столиці,
– йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що з метою залучення клієнтів та обробки замовлень зловмисниця використовувала власні облікові записи у соціальних мережах Instagram та Telegram.

"Під час обшуків, проведених в складських приміщеннях, правоохоронцями вилучено понад 2,5 тисячі пляшок алкогольних виробів без відповідних марок акцизного податку загальною ринковою вартістю близько 2 мільйонів гривень", – додали у прокуратурі. 

Теги: Новини Києва Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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