У Києві "Волга" влетіла у натовп людей, є постраждалі: фото і відео

У Деснянському районі Києва близько 12:00 автомобіль "Волга" вилетів на тротуар, перекинувся і збив перехожих, внаслідок чого постраждало п'ятеро осіб.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Facebook.

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Сьогодні, 13 серпня, близько 12:00, на перехресті Лисківської та Бальзака сталася аварія за участю двох автівок: Lada та ГАЗ (Волга). За інформацією очевидців, причиною ДТП стало те, що водій Lada не надав перевагу у русі "Волзі" під час того, як світлофор було вимкнено,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від удару "Волгу" віднесло на тротуар у натовп людей.

Водночас, як розповідають водії, світлофори були вимкнуті на всій вулиці.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було госпіталізовано 5 осіб, в тому числі одна дитина", – додали у спільноті.



У Києві зіштовхнулися Lada і "Волга"



У Києві сталася ДТП, п'ятеро осіб постраждали