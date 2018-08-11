У Києві встановлюють рекорд до Міжнародного дня близнюків

У Києві зібралися близнюки та двійнята, щоб встановити новий рекорд України. Таким чином відсвяткувати Міжнародний день близнят та побити старий рекорд.

Про це в пярмому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Минулого року вдалося об'єднати 85 пар для рекорду, цього року планують зібрати 200 без обмежень у віці.

Організатори очікують близько 200 пар, ще планують зафіксувати найважчих і найлегших дітей при народженні,

– сказав експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін

Загалом найбільша кількість двійнят народжується на Закарпатті, а саме свято родом з 1976 року з США.