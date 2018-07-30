У Києві з вікна лікарні швидкої допомоги випав чоловік
У понеділок, 30 липня, з вікна одного з верхніх поверхів лікарні швидкої допомоги у Києві випав чоловік.
Про це повідомляється на сторінці спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.
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Зазначається, що в результаті інциденту чоловік загинув.
Смерть настала миттєво. Тіло чоловіка дуже понівечено. На місце прибула патрульна поліція, виїхала слідчо-оперативна група,
– йдеться у повідомленні.
Попередньо розглядається версія про суїцид.
Джерело: 24 Канал
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