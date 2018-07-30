У Києві з вікна лікарні швидкої допомоги випав чоловік

У понеділок, 30 липня, з вікна одного з верхніх поверхів лікарні швидкої допомоги у Києві випав чоловік.

Про це повідомляється на сторінці спільноті dtp.kiev.ua у Facebook. Читайте також: На Київщині загинули двоє пенсіонерів, коли намагалися об’їхати закритий залізничний переїзд Зазначається, що в результаті інциденту чоловік загинув. Смерть настала миттєво. Тіло чоловіка дуже понівечено. На місце прибула патрульна поліція, виїхала слідчо-оперативна група,

– йдеться у повідомленні. Попередньо розглядається версія про суїцид.